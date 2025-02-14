Права на добычу трески и леща нашли покупателей

Росрыболовство провело электронный аукцион по продаже долей квот для промысла трески в Западно-Камчатской подзоне и леща в Калининградском (Вислинском) заливе.

Аукцион в электронном формате прошел 12 февраля. Как сообщает корреспондент Fishnews, долю квоты трески на Западной Камчатке приобретает по итогам торгов компания «Асирус». Победитель аукциона предложил цену свыше 2,6 млн рублей при начальной стоимости около 418 тыс. рублей.

Доля квоты на добычу леща в Калининградском (Вислинском) заливе, для работы в рамках российско-польского соглашения, ушла за сумму около 677 рублей при стартовой цене 589 рублей. Победителем стала компания «Доброволец».

По остальным лотам, напомним, аукцион признан несостоявшимся.

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