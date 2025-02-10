Добытчиков трески и леща определит аукцион

Комиссия Росрыболовства рассмотрела заявки на участие в аукционе по продаже долей квот вылова, запланированном на 12 февраля. По части лотов торги признаны несостоявшимися.

Сбор заявок на участие в очередном аукционе по продаже долей квот вылова завершился 7 февраля. Всего на торги было выставлено 9 лотов - доли квот на промысел в Дальневосточном, Западном бассейнах, районах действия международных договоров, сообщает корреспондент Fishnews.

Как следует из результатов рассмотрения, 12 февраля должны пройти торги по продаже доли квоты трески в 0,269 % в Западно-Камчатской подзоне, стартовая цена лота — порядка 218 тыс. рублей. Также предполагается аукцион по реализации доли квоты в 1,219% леща в Калининградском (Вислинском) заливе, для работы в рамках российско-польского соглашения.

По остальным лотам аукцион не состоялся. На две доли квоты наваги в Карагинской подзоне поступило только по одной заявке — от индивидуального предпринимателя из Петропавловска-Камчатского, ему и отходят эти объемы.

Не поступило заявок на участие в торгах по продаже долей квот спизулы в подзоне Приморье, трески Балтийского моря, морского окуня в районе регулирования Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФКЩ, трески в районе регулирования Комиссии по рыболовству в Северо-Западной Атлантике (НАФО).

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