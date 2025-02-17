Рыбакам Хабаровского края определили условия добычи корюшки

Лов азиатской зубастой корюшки в подзоне Приморье в границах Хабаровского края откроется с 1 марта. Это решение распространяется на разные категории пользователей водных биоресурсов.

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Хабаровском крае рассмотрела вопросы организации лова азиатской зубастой корюшки в подзоне Приморье (за исключением Амурского лимана) на 2025 г. Об этом сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на протокол заседания.

Прогноз по уловам корюшки в этом районе наука дала в 50 тонн. Для промышленного лова, организации любительской рыбалки и для традиционного рыболовства комиссия установила суммарно 49,5 тонны. При этом 7,35 тонны оставили в резерве для оперативного регулирования добычи.

Комиссия распределила объемы по пользователям для традиционного, промышленного лова и организации любительской рыбалки. Предприятиям для промышленной добычи выделено около 15 тонн.

Лов разрешено осуществлять в два периода: с 1 марта до 30 мая и с 10 октября до 30 декабря. Такие сроки установлены и для промышленной добычи, и для традиционного рыболовства, и для организации любительской рыбалки.

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