Рекордные выпуски и рыбы-«новички»: Северо-Западное теруправление Росрыболовства рассказало о результатах в аквакультуре

Прошлый год отметился рекордным выпуском палии в Ладожское озеро, семги в реки бассейна Финского залива — в Северо-Западном теруправлении Росрыболовства рассказали о результатах аквакультуры в зоне своей ответственности.

В ведении СЗТУ находятся водные объекты Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Карелии, Вологодской, Новгородской, Псковской областей, Коми — то есть регионов, вносящих весомый вклад в отечественную аквакультуру.

В 2024 г. рыбоводные организации в зоне ответственности Северо-Западного теруправления вырастили 46,03 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры, в том числе 32,7 тыс. тонн товарной рыбы и 13,3 тыс. тонн рыбопосадочного материала. В 2023 г. было выращено 54,68 тыс. тонн.

Ведется в регионе и работа по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. За прошлый год для выполнения госзадания, компенсации ущерба рыбным запасам, а также за счет собственных средств выпущено 27,3 млн экземпляров. Тогда как в предыдущем году — на 25,8% меньше.

За прошлый год специалисты выпустили рекордное количество палии в Ладожское озеро (свыше 267 тыс. экземпляров), атлантического лосося в реки бассейна Финского залива (более 678 тыс. экземпляров), судака в малые озера Ленинградской области (более 761 тыс. экземпляров). Впервые состоялись выпуски сазана и сига в Вологодской области, ряпушки в Новгородской области, рассказали Fishnews в пресс-службе СЗТУ.

По результатам аукционов, проведенных управлением в прошлом году, пользователи получили шесть рыбоводных участков. В федеральный бюджет перечислено более 52 млн. рублей.

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