Что скрывает море: ученые собрали подробнейшее досье на глубоководного хищника

Специалисты рыбохозяйственной и академической науки собрали подробную информацию о глубоководной хищной рыбе — обыкновенном хаулиоде. Данные получены впервые.

Изучением глубоководного хищника занимались ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне, Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, и Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН).

В Северной Атлантике — морях Ирмингера и Лабрадор — общая длина, масса тела и возраст самок оказались выше, чем у самцов. Максимальная длина обыкновенного хаулиода в районе исследований была такой же, как у особей из вод Срединно-Атлантического хребта и Японского архипелага, и значительно выше, чем у рыб из Средиземного моря и вод архипелага Мадейра. Продолжительность жизни этой рыбы может достигать 11 лет, сообщили Fishnews в пресс-службе Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН. Максимальные темпы роста отмечены до наступления половой зрелости. Обыкновенный хаулиод — полициклический вид с непрерывным типом оогенеза, недетерминированной плодовитостью и порционным нерестом. Самцы способны к длительному нересту благодаря непрерывному процессу сперматогенеза в период размножения.

«Проведенные исследования позволяют лучше понять адаптационные способности изученного вида и других глубоководных пелагических рыб. Кроме того, принимая во внимание чрезвычайно высокую биомассу рыб и перспективы промысла в глубоководных районах Мирового океана, полученные результаты могут стать основой для разработки стратегии устойчивого управления глубоководным рыболовством и сохранения биоразнообразия и ресурсов мезобатипелагических рыб», — отметили в институте.

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