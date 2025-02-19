В Приморье суд решит судьбу трепанговых браконьеров

В Приморском крае перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемых в незаконной добыче трепанга. После погони правоохранители нашли в багажнике машины злоумышленников около 3 тыс. «морских огурцов».

В декабре 2023 г. в ходе рейда полицейские заметили браконьеров на берегу залива Посьета, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России. Мужчины попытались скрыться на машине, но были задержаны после погони.

В багажнике авто полицейские нашли водолазное снаряжение и емкости с живым трепангом. Голотурий вернули в море, рассказала официальный представитель министерства Ирина Волк.

Уголовное дело направлено в Хасанский районный суд Приморья.

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