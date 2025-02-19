Сводку с зимнего промысла дало Росрыболовство

С начала года российские предприятия добыли около 670 тыс. тонн водных биоресурсов. При этом на Дальневосточный бассейн пришлось 579,2 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

Минтая на Дальнем Востоке поймали 405,5 тыс. тонн, трески — 19,2 тыс. тонн, тихоокеанской сельди — 125,6 тыс. тонн (+13,1 тыс. тонн к уровню прошлого года), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне уловы составили 32,9 тыс. тонн. Добыто 23,7 тыс. тонн трески и 4,9 тыс. тонн пикши.

В Западном бассейне промысел принес 12,4 тыс. тонн — это на 60,4% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Шпрота (кильки) взяли 7,6 тыс. тонн (+2,6 тыс. тонн), балтийской сельди (салаки) — 4,7 тыс. тонн (+2 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне наловили 7,4 тыс. тонн водных биоресурсов. Из них на хамсу пришлось 6,8 тыс. тонн.

Волжско-Каспийский бассейн принес рыбакам 11,3 тыс. тонн, что на 28% выше уровня прошлого года. Кильки поймали 11,3 тыс. тонн (+2,5 тыс. тонн).

За пределами отечественной экономической зоны российский флот добыл 26,6 тыс. тонн, это на 14,9 тыс. тонн больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 г. Из них вылов в зонах иностранных государств составил 13,2 тыс. тонн (+2,8 тыс. тонн), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана — 13,4 тыс. тонн (+12,6 тыс. тонн).

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