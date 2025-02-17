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Скумбрия и сардина-иваси. Фото предоставлено Константином Коробковым

Иваси обеспечивает рекордные уловы, добыча скумбрии сокращается

Результаты промысла пелагических рыб за 2024 г. проанализировали специалисты Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Ученые говорят о перспективах высоких уловов иваси и увеличения добычи сайры в российской экономзоне.

На фоне уменьшения объемов нереста скумбрии продолжается тенденция снижения ее промыслового запаса. Подходы крупных скоплений этой рыбы в исключительной экономзоне России после 2018 г. сократились. По итогам 2024 г. российские рыбаки выловили около 7 тыс. тонн скумбрии.

На промысле сайры в 2024 г. работало два российских добывающих судна. Лов был завершен 25 ноября, с результатом 813 тонн. Анализ данных, полученных в ходе комплексных экспедиций прошедшего года, подтверждает наметившуюся тенденцию смещения скоплений сайры в период нагула ближе к российской ИЭЗ, сообщили в пресс-службе ВНИРО.

В ближайшие годы ожидаются подходы сайры в район средних Курильских островов и предпосылки увеличения вылова этой рыбы в экономзоне РФ.

В 2024 г. дальневосточные рыбаки установили настоящий рекорд по добыче дальневосточной сардины. Нарастающий вылов иваси за прошедший год составил 592 тыс. тонн, то есть на 9% больше, чем показатель 2023 г. (544 тыс. тонн).

Вылов сардины-иваси и скумбрии российскими рыбаками в 2016-2024 гг. Иллюстрация с сайта ТИНРО

Также рекордной в минувшую путину оказалась и эффективность работы добывающих судов на Дальневосточном бассейне. Средний вылов одним судном на судо-сутки зафиксирован на уровне 230 тонн, в то время как в 1980-е этот показатель не превышал 50 тонн.

Таким образом, можно говорить о самом высоком промысловом результате сардиновой путины за постсоветский период, отметили в ТИНРО.

Специалисты обратили внимание, что в период высокой численности дальневосточной сардины, наблюдаемый в последние годы, среднее количество судов на промысле в четыре раза меньше, чем, например, в 1980-е. Тогда в отдельные годы оно достигало 180 единиц, а в 2024 г. — 43.

«С учетом анализа промыслового запаса иваси на основе комплексных научных экспедиций последних лет, есть основания говорить о перспективе высоких подходов промысловых скоплений дальневосточной сардины (иваси) в район Курильских островов в ближайшее время. Это обеспечит оптимальные условия для высокого вылова сардины российскими рыбаками», — резюмировали в институте.

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