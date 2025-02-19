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Рыбакам Калмыкии помогут с ТСК

Рыбакам Калмыкии помогут с ТСК

Минсельхоз Республики Калмыкия собирает заявки от рыбопромысловиков для субсидирования части затрат по приобретению технических средств контроля (ТСК). Заявки принимают до 28 февраля.

Господдержку предоставляют юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся рыболовством, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой информацию регионального минсельхоза.

Решение о субсидировании принято в связи с требованием об обязательной установке технических средств контроля на маломерных судах рыбопромыслового флота согласно правилам пограничного режима. Размер субсидии составляет не более 50% от стоимости ТСК. Лимит бюджетных обязательств — 1 млн рублей.

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