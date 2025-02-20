Как студенты разрабатывают новинки для рыбной полки

В поиске новинок для рыбной полки ритейлеры, переработчики и образовательные учреждения все чаще объединяются и организуют студенческие инкубаторы. Как проводятся такие мероприятия и какие возможности они дают участникам — в материале Fishnews.

Актуальность внедрения новинок очевидна всем, уверены в Рыбном союзе. «Расширять объем продаж важно и сетям, и производителям, и поставщикам. Такие инкубаторы помогают находить новые локомотивы спроса», — отметили в объединении.

К поиску новинок активно привлекают образовательные учреждения, организуют мероприятия для студентов-технологов. Свежим примером коллаборации стал пилотный проект торговой сети «Вкусвилл» — студенческий R&D Инкубатор КОЛЛАБ 2К24. Он собрал на своей площадке университеты, пищевые промышленные предприятия и ритейл.

Студенты должны были за три месяца пройти полный путь создания продукта питания от идеи до полки. Ребята предлагали идею, изучали потребителя, разрабатывали рецептуру, продумывали упаковку и рассчитывали экономику.

На конкурсе представили много интересных продуктов: рыборастительные снеки из макруруса, сыр из кальмара, чипсы на рыбном и мидийном бульонах, адыгейский сыр с ламинарией и намазка из горбуши с добавлением дикоросов — брусники и черемши.

Лучшие идеи ритейлер планирует запустить в производство и реализовывать эту продукцию в своих магазинах. «Для того чтобы попасть на прилавки, проект не обязательно должен был выиграть. Хотя, конечно, у победителей шансов больше», — рассказал лидер развития инноваций «Вкусвилла» Сергей Куницын. По его словам, сейчас компания уже работает над запуском нескольких новинок, однако это небыстрый процесс.

Команды из Дальрыбвтуза отметили, что большое внимание при разработке продукта уделялось потребителю. Студенты проводили опросы и проблемные интервью, чтобы узнать предпочтения и ожидания покупателей. Основная задача — выявить потребность, которую закроет тот или иной продукт.

Исследования показали, что в основном люди не едят рыбу, потому что она дорогая. Также опрашиваемые отмечали, что отказываются от нее из-за специфического вкуса и запаха и сложности разделки. Некоторые жаловались на нехватку времени, неумение готовить рыбу или отсутствие для этого нужного оборудования.

Студентки из Дальрыбвтуза считают, что рыба сможет стать более привлекательной для потребителя, если будет другой ценовой диапазон и появится расширенная линейка полуфабрикатов.

По мнению наставника команд из Дальрыбвтуза, доцента кафедры технологии продуктов питания Дениса Полещука, подобные инкубаторы — это уникальная возможность для многих компаний получить очень ценные кадры. Во время конкурса на протяжении небольшого периода можно увидеть, как студент развивается и на что он способен, и найти для себя перспективных сотрудников.