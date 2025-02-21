Рыбопромышленникам Камчатки напомнили о новшествах подготовки целевиков

С этого года запускается новый механизм организации целевого обучения. Работодателям необходимо зарегистрироваться на портале «Работа России», рассказали в министерстве рыбного хозяйства Камчатского края.

Работодателей рыбной отрасли Камчатки пригласили подать заявки для получения квоты на целевое обучение сотрудников в 2026 г.

«Организовать целевое обучение в 2026 году смогут работодатели, которые с 1 марта по 31 марта 2025 года разместят на Единой цифровой платформе «Работа России» заявки о целевой кадровой потребности компании на 2026-2027 учебный год», — рассказала консультант отдела по рыболовству министерства рыбного хозяйства Камчатского края Татьяна Клыга.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, заявки работодателей на 2026 г. будут согласовываться с министерством рыбного хозяйства Камчатского края.

При этом в пресс-службе отметили, что механизм размещения работодателями предложений на заключение договоров о целевом обучении в 2025 г. не изменился.

Читайте также — И в рыбе тоже: правительство определило квоты приема на целевое обучение

Больше новостей — в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews