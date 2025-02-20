И в рыбе тоже: правительство определило квоты приема на целевое обучение

Распоряжение правительства устанавливает квоты зачисления на целевое обучение за счет федерального бюджета на 2025 г. В список входят и специальности рыбной отрасли.

Правительство распоряжением от 18 февраля 2025 г. № 378 утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах. Каждый год кабмин на основе заявок от регионов определяет, сколько процентов от общего числа бюджетных мест по каждой специальности отводится для целевиков. Такие абитуриенты поступают в учебное заведение по направлениям будущих работодателей и учатся бесплатно. После получения диплома выпускник должен отработать не менее трех лет в организации, которая его направила, рассказали в пресс-службе кабмина.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в список включена специальность «Водные биоресурсы и аквакультура». По ней квота составляет 20%. В перечне и специальность «Промышленное рыболовство». Квота — 10%.

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