В Ленобласти разыграют места для новых акваферм

В Ленинградской области на аукцион выставили четыре участка для пастбищной и индустриальной аквакультуры. Заявки можно подавать по 27 марта.

Торги организует Северо-Западное теруправление Росрыболовства. Согласно аукционной документации, три РВУ предназначаются для пастбищной аквакультуры, один — для индустриальной.

Как сообщает корреспондент Fishnews, пастбищные участки расположены на озерах в Лужском, Выборгском и Приозерском муниципальных районах. Площади этих РВУ — 25, 15 и 7,8 га соответственно. Начальные цены лотов составляют 64 тыс. рублей, 38,4 тыс. рублей и 20 тыс. рублей.

Участок под индустриальное рыбоводство площадью 0,55 га находится в Приозерском районе на реке Вуокса-Вирта. Стартовая стоимость — 1,76 тыс. рублей.

Все участки предоставляются на условиях совместного водопользования, пастбищные — на 8 лет, индустриальный — на 10 лет. Аукцион планируется провести 10 апреля в Санкт-Петербурге.

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