Сотрудника рыбоохраны в Дагестане подозревают в получении крупной взятки

В Республике Дагестан в отношении инспектора Северо-Кавказского теруправления Росрыболовства возбуждено уголовное дело о взятке в крупном размере. Предполагается, что суммарно фигурант получил 190 тыс. рублей.

По версии следствия, в период с октября 2022 г. по май 2024 г. подозреваемый получал от директора рыбопромысловой компании деньги за попустительство по службе. Речь шла о неприменение мер ответственности в случае выявления нарушений, совершенных компанией, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального СУ СКР.

Фигурант задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения. Ведется следствие по материалам, представленным УФСБ России по Республике Дагестан.

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