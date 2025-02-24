Три озера Самарской области предоставляют для выращивания рыбы

В Самарской области выставили на аукцион три озерных участка для аквакультуры. Прием заявок продлится до 7 апреля.

Организатором торгов выступает Волго-Камское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно опубликованной документации, рыбоводные участки находятся в Кинельском районе на озерах Татарка, Березовоеи Глубокое.

Размеры разыгрываемых акваторий — 1,5 га. 4 га и 5,5 га. Стартовые цены лотов — 12 тыс., 32 тыс. и 44 тыс. рублей соответственно.

Торги планируется провести 15 апреля в Самаре. С победителями заключат договоры на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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