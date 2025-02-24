Наука предлагает добавить в рацион кроликов полезную водоросль

Крымские ученые впервые изучили влияние водоросли Cladophora из гиперсоленых вод на характеристики крови и ростовые показатели кроликов. Результаты показали, что она может стать эффективной кормовой добавкой.

Работу вели специалисты Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН (ИнБЮМ) и Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма (НИИСХ Крыма). Исследование показало, что добавление в рацион кроликов кладофоры увеличивает прирост и повышает качество мяса, а также улучшает физиологическое состояние животных и усиливает их иммунитет.

Как рассказала руководитель проекта РНФ, руководитель лаборатории экстремальных экосистем ИнБЮМ, д.б.н. Елена Ануфриева, в большинстве стран дефицит полноценных кормов колеблется от 10 до 25%. Дефицит белка и других важнейших веществ и элементов негативно влияет на выживаемость молоди в животноводстве.

«Биомасса многих гидробионтов, в том числе зеленых водорослей, содержит наборы ценных компонентов, которые при добавке в корма могут способствовать нормальному развитию молоди животных, формированию хорошего иммунитета к различным заболеваниям», — отметила Елена Ануфриева.

По ее мнению, нитчатые зеленые водоросли рода Cladophora являются одним из самых перспективных объектов для использования в кормопроизводстве.

«В биомассе кладофоры имеются ценные для животных компоненты — незаменимые аминокислоты, ненасыщенные жирные кислоты, витамины, каротиноиды и микроэлементы, в том числе высокие концентрации йода», — подчеркнул ведущий научный сотрудник лаборатории экстремальных экосистем ИнБЮМ, д.б.н. Александр Празукин.

Примечательно, что выращивать кладофору можно в водоемах с разной соленостью — от пресных до гиперсоленых. Например, в гиперсоленых озерах и лагунах Крыма они занимают большие площади, формируют мощные донные и плавучие маты с биомассой более 5 кг на квадратный метр.

В рамках исследования ученые вручную собирали водоросли в одном из крымских гиперсоленых озер, затем получали из них гранулы и добавляли в корм для молоди кроликов калифорнийской породы, сообщили Fishnews в пресс-службе ИнБЮМ.

Наблюдения показали, что у всех кроликов, в рационе которых была водоросль, улучшались биохимия крови и физиологическое состояние, повышался иммунитет, увеличивалась живая масса и накапливалось в 4,5 раза больше йода в мышечной ткани. Также добавка кладофоры в концентрации 1% от массы корма увеличила убойный вес на 14%.

«Добавка кладофоры в рацион может быть полезным и устойчивым подходом к оптимизации питания кроликов для улучшения функциональных характеристик их мяса», — уверен ведущий научный сотрудник лаборатории экстремальных экосистем ИнБЮМ, к.б.н. Николай Шадрин. По его словам, производство мяса кроликов в стране можно существенно увеличить, в том числе за счет введения в рацион животных водорослей. Кроме того, мясо с повышенным содержанием йода является лечебно-функциональным продуктом и может помочь решить проблему йододефицита населения.

Исследование было поддержано грантом Российского научного фонда, отметили в институте.

Читайте также: Нитчатые водоросли могут помочь российской марикультуре

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews