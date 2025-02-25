Ямал готовится к новым зарыблениям

Реки Ямало-Ненецкого автономного округа в 2025 г. пополнятся 11 млн подращенных мальков ценных сиговых видов рыб — муксуна, чира, нельмы. К такому выводу пришли специалисты департамента АПК ЯНАО по результатам инвентаризации икры на Собском рыбоводном заводе.

Подсчет производится строго в определенный период развития икры — на этапе глазка, когда она наиболее устойчива к внешнему воздействию, сообщили Fishnews в пресс-службе департамента.

По результатам экспертной оценки на заводе сегодня 11,5 млн икринок муксуна и 320 тыс. икринок чира. Кроме того, Собский рыбоводный завод планирует инкубировать икру нельмы. В общей сложности в 2025 г. ямальские реки пополнятся 11 млн подрощенных мальков сиговых видов рыб, включая 600 тыс. экземпляров нельмы, около 100 тыс. экземпляров чира и более 10 млн экземпляров муксуна.

За время работы ямальского завода, с 2016 г., в реки выпущено более 153 млн штук молоди ценных сиговых видов рыб, подчеркнули в департаменте АПК Ямало-Ненецкого автономного округа.

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