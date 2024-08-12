Ямал экспериментирует с искусственным воспроизводством хариуса

На Собском рыбоводном заводе в Ямало-Ненецком автономном округе в рамках научно-исследовательской деятельности занялись выращиванием хариуса. Основная задача сейчас — формирование ремонтно-маточного стада.

Уже благополучно пройдены этапы оплодотворения и инкубации икры, а также выклева и выдерживания предличинок. Мальки хариуса встали на плав и перешли на активное внешнее питание, а вес самых ранних особей достиг 40 мг, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального департамента агропромышленного комплекса.

«Работы по искусственному воспроизводству хариуса в России имеют давнюю историю, но пока не настолько масштабны, как выращивание осетровых, лососевых и сиговых рыб. В Обь-Иртышском рыбохозяйственном бассейне на Полярном Урале к таким работам приступили впервые», — отметила директор завода Елена Рябова.

В рамках исследования планируется выращивание молоди хариуса в заводских условиях не менее одного года с постоянным наблюдением за темпами роста. Основная цель ямальских рыбоводов — формирование ремонтно-маточного стада. В случае успешного завершения эксперимента на Собском заводе приступят к разведению хариуса.

Воспроизводство ценных видов рыб в ЯНАО — комплексная работа правительства автономного округа, научно-исследовательских организаций, а также недропользователей, подчеркнули в пресс-службе. За восемь лет работы Собский рыбоводный завод выпустил в реки Ямала около 120 млн молоди ценных видов, преимущественно муксуна и чира. В этом году предприятие впервые участвовало в воспроизводстве нельмы.

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