Приморец поплатился за нелегальный бизнес на трепанге

В Приморском крае суд принял решение взыскать с местного жителя более 14 млн рублей за ущерб, причиненный водным биоресурсам. По данным правоохранителей, фигурант организовал нелегальный цех для переработки трепанга.

В суд с исковым заявлением обратилась 304-я военной прокуратуры гарнизона.

Мужчина оборудовал на территории складских помещений цех для хранения, обработки и производства продукции. У злоумышленника изъяли более 10 тыс. незаконно добытых трепангов, рассказали Fishnews в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Фрунзенский районный суд города Владивостока удовлетворил иск, взыскав с правонарушителя ущерб в полном объеме. Военная прокуратура гарнизона контролирует исполнение этого решения.

Кроме того, фигуранта привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства) и назначили штраф в размере 204,9 тыс. рублей.

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