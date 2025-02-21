Добытчики осетра на Иртыше «выловили» условные сроки

В Омской области суд вынес приговор двум нарушителям правил рыболовства. Наказанием за незаконный вылов сибирских осетров стало лишение свободы условно.

Фигуранты были задержаны в июле прошлого года в Усть-Ишимском районе на реке Иртыш. С помощью лодки «Казанка» с подвесным мотором злоумышленники установили перетягу с самоловами (запрещенными орудиями добычи) и незаконно поймали четырех сибирских осетров, рассказали Fishnews в пресс-службе Верхнеобского теруправления Росрыболовства.

В ТУ напомнили, что сибирский осетр (за исключением популяций бассейна реки Лены) занесен в Красную книгу Российской Федерации. Ущерб государству превысил 1,9 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ (нелегальная добыча особо ценных «краснокнижных» водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ). В феврале Усть-Ишимский районный суд вынес приговор: каждому обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет условно с испытательным сроком в три года.

Кроме того, по решению суда лодка с мотором конфискованы в собственность государства, а самоловы постановлено уничтожить.

Приговор вступил в законную силу.

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