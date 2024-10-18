Специалисты дали рекомендации по ставриде ЮТО

Научный комитет Комиссии Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана (SPRFMO, СПРФМО) выработал рекомендации по допустимому улову на 2025 г. ставриды — важнейшего для российских рыбаков ресурса в этом районе.

О результатах 12-й сессии научного комитета Комиссии Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана рассказали во ВНИРО. Встреча проходила в Лиме (Перу). Также были проведены семинары, посвященные вопросам изучения ставриды и кальмара.

В работе комитета участвовали представители Австралии, Белиза, Евросоюза, КНР, Островов Кука, Новой Зеландии, Перу, Республики Корея, России, США, Чили, Эквадора, Вануату, а также Тайваня.

Национальные отчеты стран показали, что в 2023 г. величина уловов ставриды на стандартное усилие продолжила расти. Процесс начался в 2014 г. В нынешнем году скопления ставриды преимущественно распределялись в пределах исключительных экономзон прибрежных стран: Чили и Перу. В связи с этим в открытом море в первом полугодии уловы на усилие были очень низкими, затем в июле-августе этот показатель улучшился, однако в сентябре-октябре производительность лова пелагических рыб вновь снизилась.

Для выработки рекомендаций по ставриде специалисты оценили состояние запаса с применением совместной статистической модели (JJM), основанной на уловах по возрастам.

«Моделирование, несмотря на плохую промысловую обстановку в океанической части ареала ставриды в 2024 году, показало увеличение запаса за период с 2022 по 2023 года за счет увеличения пополнения, а также рост уловов на усилие в северной зоне. Общая биомасса ставриды в 2024 году оценена в объеме около 17,6 млн тонн, что значительно превышает уровень Bmsy», — рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В соответствии с правилом регулирования промысла общий допустимый улов не может быть увеличен более чем на 15% по сравнению с предшествующим годом. С учетом этого научный комитет рекомендовал ОДУ ставриды на 2025 г. в объеме 1,428 млн тонн при условии сохранения промысловых усилий на уровне 2024 г. Ожидается, что при полном освоении допустимого улова 2025 г. объемы добычи в последующие годы продолжат расти.

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