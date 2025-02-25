В Приморье планируют организовать сборку китайских судовых двигателей

Собирать судовые двигатели из китайских комплектующих намерены на Находкинском судоремонтном заводе. Сейчас на предприятии выясняют, какие модели будут наиболее востребованы.

Этот вопрос обсудили в правительстве Приморского края, сообщили Fishnews в пресс-службе региональной администрации. По словам заместителя министра промышленности и торговли Приморья Алексея Пикалова, предприятия региона обладают всеми необходимыми компетенциями.

«На данный момент на рассмотрении дальневосточного филиала Российского морского регистра судоходства находятся более 10,4 тыс. двигателей, при этом их износ составляет более 50%», — проинформировал замминистра.

Руководитель проекта НСРЗ Анатолий Смирнов отметил, что в прошлом году была организована встреча по поставкам судовых двигателей ведущих китайских производителей.

«Договорились, что китайская сторона может поставлять нам запасные части, в том числе двигатели по запчастям. У нас есть определенные мощности, готовы двигатели собирать на заводе. Сейчас нужно определить марки и модели, необходимое количество. Минпромторг сделал рассылку по 100 судоремонтным и судостроительным предприятиям. После получения статистики можно будет договариваться по моделям и количеству поставляемых двигателей», — сказал Анатолий Смирнов.

Председатель совета директоров компании Zichai Го Лян выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

«Рады, что уже происходит исследование рынка, отправлены запросы на потребность в двигателях. Мы предоставим запчасти для двигателей, обеспечим сервисное обслуживание. При поддержке партнеров готовы разместить предприятие по производству двигателей или их сборке, осуществлять локализацию производства», — подчеркнул Го Лян.

Читайте также: Биотехнологии и морскую инженерию собираются развивать на Русском

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews