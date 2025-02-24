Биотехнологии и морскую инженерию собираются развивать на Русском

В рамках создания инновационного научно-технологического центра на острове Русский появятся пять научно-образовательных комплексов, в том числе в сфере биомедицины, биотехнологий и морской инженерии. Об этом сообщили в правительстве Приморского края.

Пилотную площадку инновационного научно-технологического центра на Русском осмотрели представители правительства Приморья, ректор ДВФУ Борис Коробец, генеральный директор Фонда развития ИНТЦ Елена Харисова, сообщили Fishnews в пресс-службе краевой администрации.

«Сегодня мы посетили пилотную площадку ИНТЦ, которая начнет свою работу в ближайшие месяцы. Резиденты уже определены. К Восточному экономическому форуму мы увидим уже работающие производства в сфере фармацевтики и IT-технологий», — сообщил зампред краевого правительства Николай Стецко.

Сотрудники краевого правительства и университета также осмотрели инновационно-производственный центр (технопарк), который расположен в кампусе ДВФУ. Там инновационные компании арендуют производственные площадки с готовой инфраструктурой по льготной ставке.

«Резиденты инновационно-производственного центра специализируются на обрабатывающей промышленности. Сейчас строится вторая очередь технопарка. Летом она будет введена в эксплуатацию, и мы будем готовы к новым резидентам. Условия отбора компаний озвучим в ближайшее время», — рассказал Николай Стецко.

Кроме того, представители ведомств посетили пять площадок будущего строительства ИНТЦ. Все они будут располагаться также на острове.

«Это будут научно-образовательные комплексы, связанные с биомедициной, биотехнологиями, морской инженерией, IT-парком, а также Русская школа — те площадки, где будут создаваться инновационные продукты, которые должны пользоваться популярностью и в России, и во всем мире, а резиденты — чувствовать потребность в них Приморского края и всего Востока страны», — сказал зампред.

Напомним, что о строительстве нового ИНТЦ на острове Русский в сентябре на ВЭФ заявил президент Владимир Путин.

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