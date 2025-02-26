Инспекторы «Онежского Поморья успешно разгадывают хитрости рыбаков-нарушителей

Нарушители нерестовых ограничений в национальном парке «Онежское Поморье» пытаются спрятать уловы, однако инспекторы находят такие тайники, рассказал руководитель оперативной группы ООПТ Абрам Выучейский.

Регулярные рейды по акватории Унской губы проводили в период нереста наваги — с 20 по 31 января — оперативная группа нацпарка «Онежское Поморье» с сотрудниками погрануправления.

Рыбаки пытались спрятать незаконный улов. Так, один гражданин спрятал навагу под сани снегохода и прикопал снегом. Однако схрон обнаружил инспектор, 151 экземпляр наваги был изъят, а нарушителю пришлось возместить ущерб на сумму свыше 41 тыс. рублей.

Другой незаконопослушный рыбак высверлил ледобуром лунку с дном, куда впоследствии и прятал нерестовую рыбу, рассказали Fishnews в пресс-службе национального парка «Кенозерский» (под его управлением находится «Онежское Поморье»).

«Такие тайники — не редкость, — отметил глава оперативной группы «Онежского Поморья». — Некоторые думают, что тем самым смогут избежать наказания, но инспектора всегда проверяют все возможные места, куда рыбаки могут попытаться спрятать рыбу. Также, когда рыбаки узнают, какой ущерб им придется заплатить за навагу, сразу же понимают, что лучше бы этого не делали. Сумма ущерба в нерестовый период исчисляется в двукратном размере, и так вместо 137 рублей за один экземпляр наваги выходит уже 274 рубля».

За время рейдов только оперативная группа выявила семь нарушений нерестового запрета. Изъято 462 наваги. Ущерб водным биоресурсам составил более 126,5 тыс. рублей. Возмещено свыше 93 тыс. рублей.

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