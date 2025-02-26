Разноглубинные тралы позволяют успешно ловить кильку на Каспии

Ихтиологи Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии продолжают мониторинг килечного промысла в Каспийском море. На двух добывающих судах работают специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО.

В последние годы рыбаки демонстрируют хорошие результаты по освоению каспийских килек, особенно обыкновенной кильки, отметили в институте. Район вылова простирается от траверза Махачкалы до траверза Дербента, охватывая глубоководные участки моря. Применение разноглубинных тралов, в отличие от ранее используемого лова рыбонасосами на электросвет, кардинально изменило масштабы промысла, подчеркнули ученые.

Промышленный вылов обыкновенной кильки в 2020-2024 гг. достиг прогнозных значений для этой акватории и составлял 25-30 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Специалисты отдела «Западно-Каспийский» Волжско-Каспийского филиала продолжили мониторинговые исследования в качестве наблюдателей на промысловых судах «Амир» и «Терек».

В период с 12 по 14 февраля за семь тралений было выловлено 108 тонн обыкновенной кильки. Наблюдатели отмечают, что в прилове встречались лишь единичные экземпляры сельди и бычков — это говорит о высокой селективности используемых тралов.

Собранный материал будут всесторонне анализировать, чтобы получить полную картину состояния популяции кильки и оценить влияние промысла на ее воспроизводство. Полученные результаты используются для прогнозирования запасов и разработки рекомендаций по рациональной добыче каспийских килек.

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