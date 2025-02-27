День коренных малочисленных народов предлагают установить в России

С инициативой учреждения Дня коренных малочисленных народов России выступило Федеральное агентство по делам национальностей. Это должно помочь в сохранении культуры и уклада таких этнических общностей.

Информация о подготовке указа президента «О Дне коренных малочисленных народов Российской Федерации» размещена на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Документ разрабатывается для «формирования уважительного отношения к коренным малочисленным народам Российской Федерации и их самобытной культуре, оценки их вклада в развитие российской государственности, соблюдения и защиты прав и законных интересов таких народов».

Сейчас в календаре уже есть Международный день коренных народов мира, учрежденный Генассамблеей ООН. Он отмечается 9 августа.

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