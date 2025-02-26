Депутаты не поддержали законопроект о рыбе для старожилов

Госдума отклонила рассматриваемый в первом чтении законопроект, распространяющий «рыбные» льготы коренных малочисленных народов на старожильческое население Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Напомним, разработчики документа предлагали предусмотреть приоритетное право на добычу рыбы не только для представителей коренных малочисленных народов, но и для граждан других национальностей, родившихся, а также проживающих не менее 35 лет на территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Счетная палата представила отрицательное заключение на законопроект, перечислив свои замечания. Позднее комитет Госдумы по делам национальностей, являющийся комитетом-соисполнителем по проекту, в своем отзыве охарактеризовал инициативу как «продиктованную реалиями времени», однако поддержать ее отказался.

Наконец, 14 февраля отрицательное заключение опубликовал комитет по аграрным вопросам — ответственный комитет по этому законопроекту. Депутаты повторили замечания Счетной палаты и рекомендовали Госдуме отклонить документ.

В первом чтении поправки рассмотрели на пленарном заседании Госдумы 25 февраля, сообщает корреспондент Fishnews.

«Граждане, которые прожили на Крайнем Севере уже не один десяток лет, задают вопрос и нам, и вам: почему у коренных народов Севера есть привилегии и льготы, связанные с текущей хозяйственной деятельностью, а у остальных народов, которые точно так же живут и собираются жить там, таких привилегий и льгот нет?» — обратил внимание выступавший с докладом по законопроекту первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Станислав Наумов.

Он выразил уверенность, что фракция «Единой России» не будет голосовать за поправки, однако «пройдет один-два месяца и этот законопроект будет поддержан большинством депутатов Государственной Думы».

Содокладчик от комитета ГД по аграрным вопросам Николай Васильев отметил, что их комитет с особым вниманием относится к предложениям, направленным на совершенствование правового регулирования вопросов традиционного рыболовства. «Вместе с тем к законопроекту имеется ряд существенных замечаний, в связи с чем законопроект не может быть поддержан», — сказал Николай Васильев.

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