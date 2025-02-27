Якутянин похитил посылку с чиром и раздал родственникам

В Республике Саха (Якутия) полицейские раскрыли кражу мешка с рыбой. Злоумышленник забрал чужую посылку с 29 кг чира, выдав себя за другого человека.

С заявлением о краже в полицию обратился житель Якутска. Материальный ущерб превысил 34 тыс. рублей. Подозреваемого установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе регионального МВД, родственники заявителя отправили мужчине рыбу посылкой из северного района и указали старый номер потерпевшего, которым пользовался уже другой человек.

По приезде в Якутск таксист позвонил по указанному номеру и попросил забрать товар. Новый владелец сим-карты, услышав про мешок рыбы, сделал вид, что доставка адресована ему, и забрал посылку. По словам злоумышленника, похищенную рыбу он раздал своим близким.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

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