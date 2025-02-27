В Зауралье суд рассмотрит дело о нелегальной добыче артемии

В Курганской области перед судом предстанет житель Петуховского округа — по данным правоохранителей, он организовал добычу цист артемии не в том озере, на которое имел разрешение. Ущерб оценивается более чем в 900 тыс. рублей.

В 2023 г. фигурант решил нелегально вести промысел артемии на озере в Макушинском округе. По роду своей деятельности он знал, что там есть достаточное количество цист рачков, но разрешения на вылов в этой акватории у мужчины не было, рассказали Fishnews в пресс-службе областного УМВД.

По данным правоохранителей, обвиняемый привлек к добыче двоих знакомых, не знающих о преступных планах. Фигурант выдал им это озеро за другое, разрешение на вылов в котором у него было.

При помощи лопат и скребков сборщики артемии добыли более тонны цист, наполнив 38 мешков. Позже мужчина внес данные об улове в технологический журнал другого озера (на котором ему была разрешена добыча). Таким образом злоумышленник пытался придать законность своим действиям для дальнейшей продажи добычи, отметили в полиции.

Противоправную деятельность выявили сотрудники погрануправления. На время следствия с фигуранта взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, на два его легковых автомобиля и прицеп наложили арест.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов), направлено в суд.

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