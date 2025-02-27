Шестивалентную вакцину для лососей разработали в России

В РФ создали комбинированную вакцину сразу против шести заболеваний лососевых рыб. Разработкой и экспертизой ветеринарного лекарственного средства занимались два подведомственных Россельхознадзору научных центра.

О вакцине рассказала журналистам заместитель директора Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ВГНКИ) Василина Грицюк, сообщает корреспондент Fishnews.

Представитель центра напомнила, что ВГНКИ занимается экспертизой образцов лекарственных препаратов для того, чтобы выпустить их на отечественный рынок. В частности, Россельхознадзор по экспертному заключению центра принимает решение о регистрации лекарственного препарата или об отказе в регистрации.

По словам Василины Грицюк, ВГНКИ совместно с ВНИИЗЖ — Федеральным центром охраны здоровья животных — разработали и провели экспертизу новой вакцины. «У нас на рынке отсутствовали вакцины против болезней рыб. В настоящее время проведена экспертиза и рекомендована к регистрации вакцина против шести заболеваний рыб — «ВНИИЗЖ-Акварус», — отметила Василина Грицюк.

Средство предназначено для борьбы с инфекционным некрозом поджелудочной железы, фурункулезом, вибриозом, холодноводным вибриозом и зимней язвенной болезнью у лососевых.

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