Для определения мышьяка и рыбных подделок создали новые методики

Новые методики по определению мышьяка в рыбе и морепродуктах, а также по выявлению фальсификации тиляпии и сайры разработали во Всероссийском государственном центре качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ВГНКИ).

О создании методик рассказал журналистам заместитель директора ВГНКИ (научное учреждение, подведомственное Россельхознадзору) Алексей Третьяков, сообщает корреспондент Fishnews.

Мышьяк в гидробионтах

«Была создана уникальная методика с простым названием «Определение общего содержания мышьяка в пищевой продукции». Вроде бы уже 70 лет, как эта методическая задача была решена, но нет, оказывается, остаются еще нюансы, которые не были решены на научном уровне», — отметил Алексей Третьяков.

По его словам, сотрудники Центра смогли обнаружить только две научные публикации — японскую и немецкую, — посвященные анализу содержания мышьяка в рыбе и морепродуктах.

«Если проводится анализ мышьяка в растительной продукции, в мясной продукции, еще в какой-то другой продукции, то там нет проблем и имеющиеся методики работают достаточно адекватно. Но для гидробионтов эта проблема не решается существующими методами. Точнее, есть решение, и коллеги, сотрудники нашего центра, сделали уже такую методику достаточно много лет назад, но она завязана на использовании метода масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой — это очень дорогое оборудование, очень мощное и очень редкое, как показал анализ в лабораторной сети», — подчеркнул замдиректора ВГНКИ.

Он заявил, что новый метод «уверенно определяет мышьяк в морепродукции в адекватных количествах, и эффективность его сопоставима с этим дорогим оборудованием».

По словам Алексея Третьякова, метод может быть «масштабирован и принят на вооружение всеми лабораториями нашей страны, в первую очередь лабораториями Россельхознадзора».

Фальсификация тиляпии и сайры

Докладчик также обратил внимание, что молекулярные биологи ВГНКИ совместно с коллегами из Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции (НЦБРСП) разработали две методики выявления фальсификации рыбной продукции.

«Первая — методика выявления фальсификации продукции из тиляпии более дешевыми компонентами, а именно пангасиусом. Раньше такой методики не было. Теперь есть, и, как показывает практика, недобросовестные производители производят такую замену, чем обманывают людей. Аналогичная методика была сделана по фальсификации сайры, когда вместо сайры используют обычную сельдь-иваси. Это доступные методики, которые возможно реализовать в лабораторной сети, занимающейся вопросами пищевой безопасности», — отметил Алексей Третьяков.

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