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Российской рыбе нужен «зеленый коридор» в дружественные страны

ВАРПЭ отмечает необходимость «зеленого коридора» для российской рыбы

Российская рыбопродукция поставляется в дружественные Китай и Индию иногда на менее выгодных условиях, чем аналогичные товары из государств — конкурентов РФ, обратил внимание президент ВАРПЭ Герман Зверев.

С 1 января начали действовать обновленные ставки «временной пошлины» КНР — на ряд видов рыбопродукции, включая мороженые минтай, сельдь и треску. Сбор увеличен до 5%, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

Временные преференциальные ставки (ВПС) применяются только в отношении государств, на которые распространяется режим наибольшего благоприятствования (РНБ), заключивших с Китаем двусторонние соглашения о таможенных преференциях. В этот список входит и Россия. Стандартная ставка таможенной пошлины для РНБ на мороженые минтай, сельдь, треску составляет 7%, в 2024 г. в рамках режима ВПС она была снижена до 2%.

Китай остается крупнейшим покупателем российской рыбной продукции. По итогам 2024 г. объем поставок из РФ составил почти 1,3 млн тонн стоимостью 3 млрд долларов. Минтай, сельдь и треска — значимые позиции российского экспорта в КНР. В 2024 г. на них пришлось около половины поставок в натуральном выражении (714,25 тыс. тонн), треть — в денежном (свыше 1 млрд долларов). Таким образом, в прошлом году китайские покупатели заплатили импортную пошлину на российские мороженые минтай, сельдь и треску 18,54 млн долларов (2% от стоимости импорта). Если бы ставка была 5%, как сейчас, пошлина превысила бы 46,35 млн долларов.

«Потенциал БРИКС — а конкретно преференционной таможенно-тарифной политики — пока не используется в полной мере нашими основными партнерами. Ни Китай, ни Индия пока не создают «зеленый коридор» для российской рыбопродукции», — прокомментировал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Он привел конкретные примеры. Импортная пошлина КНР на свежего и охлажденного атлантического лосося по РНБ — 10%, временная на 2025 г. сохранена на уровне 7%. Но лосось из Чили, Австрии и Исландии облагается нулевой пошлиной, поскольку эти страны заключили соглашение о свободной торговле с Китаем. Индия по соглашению с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) в течение пяти лет снизит с 30% до 0% пошлину на ввоз продукции из Норвегии и Исландии, в том числе на конкурирующую с российской продукцию — сельдь, треску, тихоокеанский лосось.

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