Спасатели выручили еще два рыбацких судна

В последнюю декаду февраля спасатели Росрыболовства пришли на помощь двум судам — в Охотском и Норвежском морях. Одно освободили от намотки, второе отбуксировали в порт.

В Охотском море 21 февраля потеряло ход рыбодобывающее обрабатывающее судно «Капитан Теплюков». Причиной стала намотка швартового каната на винто-рулевую группу. Судно создавало угрозу безопасности для других участников промысла, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

На место оперативно выдвинулось судно «Справедливый» Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ. Несмотря на сложные погодные условия, водолазы успешно сняли намотку.

23 февраля у находившегося на промысле в Норвежском море среднего морозильного рыболовного траулера «Заполярье» вышел из строя главный двигатель. На помощь отправился спасательный морской буксир «Мурманрыба» Северного ЭО АСР.

Промысловое судно успешно доставлено на рейд Мурманска и передано портовым буксирам для швартовки к причалу.

Всего безопасность промысла обеспечивают 10 морских судов-спасателей Росрыболовства разного типа и класса: пять в Дальневосточном бассейне, три — в Северном, два — в Азово-Черноморском.

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