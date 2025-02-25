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Общественный совет отметил, что экипажи судов Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ фактически трудятся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в суровых климатических условиях. Фото предоставлено спасотрядом

Общественный совет просит Росрыболовство разобраться с зарплатами спасателей

Общественный совет при Росрыболовстве утвердил решение по вопросу расчета зарплаты экипажам судов Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ. Федеральному агентству рекомендовали рассмотреть возможность скорректировать нормативно-правовые акты.

Проблему спасотряда обсудили на заседании ОС 19 февраля. Напомним, Счетная палата в ходе прошлогоднего аудита сочла неправомерным применение повышающих районных коэффициентов при начислении заработной платы морякам (1,8 или 2,0 в зависимости от районов плавания в Беринговом и Охотском морях). По мнению СП, следует применять коэффициенты порта приписки судов — Владивостока, т.е. 1,3. Аудиторы посчитали, что использованием районных коэффициентов руководство отряда причинило ущерб почти на 45 млн рублей, и направили материалы проверки в Генпрокуратуру, где их поставили на особый контроль.

И экспедиционный отряд, и рыбопромышленники считают такую трактовку несправедливой и отмечают: если и без того небольшие зарплаты экипажей будут урезаны, то спасательный флот просто останется без кадров.

В своем решении Общественный совет прежде всего отметил экспедиционный характер работы плавсостава учреждения, фактическое исполнение должностных обязанностей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в суровых климатических условиях. За время работы отряда, с момента выделения его в отдельную структуру в 2013 г., выполнено 157 аварийно-спасательных операций по оказанию помощи рыбацким судам.

Также ОС указал на позицию Роструда (со ссылкой на соответствующее письмо) о правомерности оплаты труда членов экипажа судов Дальневосточного ЭО АСР с учетом районных коэффициентов, действующих по месту фактической работы этого флота.

Общественный совет рекомендовал Росрыболовству обратиться в Минтруд России с просьбой подготовить официальные разъяснения о применении районных коэффициентов при расчете заработной платы членов экипажей аварийно-спасательных судов с учетом представленной информации и существующей практики расчета пенсий с применением повышающего коэффициента, которая предусматривает использование нормативно-правовых актов, действовавших на 2004 г. На основании полученных разъяснений совет рекомендовал ФАР рассмотреть возможность внесения изменений в нормативно-правовую базу, сообщает корреспондент Fishnews.

Еще одна рекомендация федеральному агентству — проработать с профильными ведомствами вопрос об организации и последовательности приведения своих НПА, применяемых для расчета зарплаты членам экипажей спасательных судов, в соответствие с требованиями трудового законодательства РФ об оплате труда работникам, фактически исполняющим свои обязанности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в суровых климатических условиях.

Члены общественного совета президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов и гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк должны подготовить проекты обращений в прокуратуру Приморского края и Счетную палату РФ с позицией общественного совета. Эти проекты представят другим членам ОС для заочного рассмотрения и согласования.

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