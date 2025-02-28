Скамья подсудимых ждет трех добытчиков гребешка из Приморья

В Приморском крае троих местных жителей будут судить за незаконный промысел гребешка. Фигурантов задержали с поличным в бухте Прозрачной вблизи Находки в июле прошлого года.

В ходе дознания установлено, что один из обвиняемых предложил своим знакомым нелегально добывать приморский гребешок для последующей продажи. Используя водолазное снаряжение и оборудование для ловли, фигуранты поймали порядка 300 особей морского гребешка, сообщили Fishnews в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

По данным правоохранителей, сумма ущерба составила 100 тыс. рублей. Расследование закончено, уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

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