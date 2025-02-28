Россия и Ирак планируют теснее сотрудничать в «рыбной» сфере
В Багдаде прошло заседание Российско-Иракской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Стороны договорились о расширении взаимодействия в сельском хозяйстве, включая рыбную отрасль.
В заседании МПК приняла участие и делегация Россельхознадзора. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, достигнуты договоренности о развитии ветеринарной диагностики и профилактики заболеваний животных, поставках вакцин, а также обмене технологиями в рыболовстве.
Также стороны приняли решение ускорить согласование ветеринарных сертификатов на различные виды продукции, в том числе на рыбу, обратили внимание в Россельхознадзоре.
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