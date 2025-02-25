Экспортеров продукции АПК пригласили за субсидиями

Прием заявок на компенсацию затрат по перевозке продукции агропрома откроется 27 февраля. Субсидии теперь разделены по группам продукции.

Центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России сообщил о сроках приема заявок на субсидии для возмещения транспортных затрат поставщикам продукции АПК. Обращения по поводу господдержки будут приниматься с 27 февраля, сообщает корреспондент Fishnews.

С этого года в программе произошли изменения, напомнили в пресс-службе центра. Так, субсидии будут распределены по группам продукции. В том числе 67% приходится на долю мясной, рыбной, овощной, кондитерской и другой основной продукции.

Прием заявок продлится до 15 августа на платформе «Мой экспорт». Компенсация распространяется на поставки, осуществленные в третьем и четвертом кварталах 2024 г. и первом и втором кварталах 2025 г.

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