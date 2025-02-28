На Балтике спасли заблудившихся в тумане рыболовов

В Калининградской области полицейские и пограничники отыскали и спасли двух рыбаков-любителей, которые потеряли ориентацию в тумане.

В отдел полиции «Светлогорский» 26 февраля в 16 часов позвонила взволнованная женщина. Она сообщила, что ее муж вместе с другом на надувной лодке с мотором вышел в Балтийское море на рыбалку. Из-за сильного тумана мужчины перестали ориентироваться и не смогли отыскать путь к берегу.

На их поиски незамедлительно отправилась группа в составе начальника пункта полиции по Янтарному городскому округу Сергея Суконкина и участкового уполномоченного полиции Игоря Латышова, рассказали Fishnews в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Полицейские вместе с пограничниками, оставаясь на связи с заблудившимися рыбаками, подавали звуковые сигналы с катера, пытаясь определить их местонахождение. Через два часа поиски были успешно завершены.

Медицинская помощь мужчинам не понадобилась. Уже в пункте полиции они поблагодарили правоохранителей за проведенную спасательную операцию.

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