Сенаторы озаботились сохранением ресурсов Онежского озера

В Совете Федерации планируется создать рабочую группу по вопросам охраны и воспроизводства рыбных запасов Онежского озера и развития его туристического потенциала.

Меры по восстановлению водных биоресурсов Онежского озера как одного из привлекательных туристических направлений обсуждались на совещании, которое провел зампредседателя СФ Юрий Воробьев. Этот вопрос касается сразу нескольких регионов Северо-Западного федерального округа, поскольку большая часть акватории озера — второго по величине в Европе — расположена на территории Республики Карелия (около 80%), остальное — на территории Вологодской и Ленинградской областей.

Первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин подчеркнул важность развития внутреннего туризма СЗФО для стимулирования межрегионального сотрудничества и привлечения инвестиций. С этой точки зрения, по словам сенатора, сохранению и воспроизводству рыбных запасов Онежского озера необходимо уделить особое внимание.

«Озеро известно богатством и разнообразием своих водных биоресурсов. Важной задачей остается восстановление численности и охрана лососевых рыб. Устойчивое управление водными биоресурсами — ключевой фактор для дальнейшего развития этой важной отрасли», — выразил аналогичное мнение Юрий Воробьев.

По его словам, в рамках Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования планируется создать рабочую группу, члены которой будут курировать такие направления, как охрана и воспроизводство водных биоресурсов Онежского озера и развитие его туристического потенциала. Как ожидается, пост руководителя группы займет сенатор от Республики Карелия Игорь Зубарев, сообщили Fishnews в пресс-службе Совета Федерации.

В ходе совещания председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных представил разработанный комитетом комплекс мероприятий по восстановлению популяций биоресурсов Онежского озера. Среди них — усиление охраны ценных промысловых видов рыб. Кроме того, запланированы меры по нормативному обеспечению природоохранных и воспроизводственных мероприятий, реализации программы мелиорации озера и созданию национального туристского маршрута «Вокруг Онежского озера».

Представители федеральных органов исполнительной власти также указали на необходимость урегулирования вопроса о распределении полномочий по организации охраны и сохранения промысловых видов, занесенных в Красную книгу РФ.

Для контроля за выполнением этих мероприятий комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в мае-июне собирается провести выездное заседание в Карелии.

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