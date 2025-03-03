Россия поддержала создание международной организации по навигационному оборудованию

Президент подписал федеральный закон о ратификации Конвенции о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования. Она призвана объединить усилия правительств и организаций в соответствующей сфере.

Федеральный закон от 28 февраля 2025 г. № 11 предусматривает ратификацию Конвенции о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования, сообщает корреспондент Fishnews.

Конвенцией учреждается Международная организация по морским средствам навигационного оборудования. Ее цель — объединять усилия правительств и организаций, связанных с регулированием, поставкой, техническим обслуживанием или эксплуатацией морских средств навигационного оборудования. Предусматривается, что эта межправительственная организация имеет консультативный и технический характер.

Место пребывания организации — во Франции, конвенцию ратифицировали (приняли, присоединились) 38 государств, указывалось в материалах к законопроекту.

Планируется, что ратификация Конвенции будет способствовать развитию международного сотрудничества в интересах безопасного, рентабельного и эффективного судоходства, а также защиты окружающей среды.

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