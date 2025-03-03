Севастопольцев будут судить за браконьерство мидий

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение в отношении двух местных жителей, которым инкриминируют незаконную добычу мидий. Ущерб оценивают более чем в 350 тыс. рублей.

Фигуранты обвиняются по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов с применением способа массового истребления в местах нереста группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе прокуратуры Севастополя, в октябре прошлого года один из мужчин собрал в Южной бухте при помощи самодельного скребка-сачка свыше 16 тыс. мидий. Злоумышленники погрузили моллюсков в машину и хотели вывезти их в арендованный цех для дальнейшей переработки, фасовки и продажи, однако были задержаны.

Расследование проводили сотрудники ПУ ФСБ России по Республике Крым. Дело направлено в Нахимовский районный суд Севастополя. Кроме того, городская прокуратура предъявила иск о взыскании с обвиняемых полной суммы ущерба.

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