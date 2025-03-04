Ученые рассказали о хороших рыбных запасах Ханки

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО отметили благоприятное состояние и рост запасов промысловых рыб в озере Ханка. Сделать такой вывод позволил анализ биологических показателей и статистики добычи.

На заседании биологической секции ученого совета ТИНРО рассмотрели обоснования объемов общего допустимого улова (ОДУ) и рекомендованного вылова (РВ) во внутренних пресных водах Приморского края на 2026 г. Материалы подготовили специалисты лаборатории биологических ресурсов континентальных водоемов и рыб эстуарных систем.

Основные промысловые рыбы озера Ханка — представители 10 видов: сазан, карась, верхогляд, судак, сом, монгольский краснопер, щука, горбушка и два вида толстолобиков. Для 9 единиц запаса устанавливается ОДУ, а для судака — РВ. В меньшей степени промыслом в озере осваиваются змееголов и белый амур.

По оценке ученых, из непромысловых видов рыб Ханки значительным промзапасом обладают востробрюшки (в основном уссурийская), косатки (скрипун и Бражникова), а также рыба-лапша. Для этих видов ОДУ не устанавливается.

Рыба-лапша, интродуцированная в озеро китайскими рыбоводами, является перспективным объектом любительского лова. Запас этого инвазивного вида в последние годы значительно вырос, превысив 2 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Королевских крабов становится меньше

Кроме того, на заседании заслушали отчет о съемках по промысловым беспозвоночным, которые провело научно-исследовательское судно «Зодиак» в подзоне Приморье в ноябре-декабре 2024 г.

Анализ собранных данных свидетельствует о снижающемся промысловом запасе камчатского и синего крабов; стабильной динамике промзапаса краба-стригуна опилио; росте промысловой численности волосатого четырехугольного краба в водах залива Петра Великого и акватории к северо-востоку от мыса Поворотный до мыса Белявского.

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