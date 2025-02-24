Снижение стартовой цены не помогло продать доли квот глубоководных крабов

Аукцион по продаже долей квот вылова в инвестиционных целях крабов-стригунов ангулятуса и красного признан несостоявшимся. Это уже третья попытка продать эти лоты.

Торги по продаже долей квот вылова с инвестиционными обязательствами глубоководных крабов на Дальнем Востоке предполагалось провести 26 февраля, однако на участие в аукционе не поступило заявок, сообщает корреспондент Fishnews.

Покупателям предлагалось два лота. Каждый из них включает по 50-процентной доле квоты краба-стригуна красного в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне и ангулятуса в Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонах. Начальная цена комплекта составляла около 1,3 млрд рублей, тогда как при прошлой попытке продажи — порядка 1,4 млрд рублей. При этом покупатель должен быть взять на себя обязательства по постройке в России промыслового судна.

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