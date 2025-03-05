Нелегальная рыба лишила якутян денег и грузовика

В Республике Саха (Якутия) суд признал виновными двух предпринимателей, купивших и перевозивших немаркированную рыбу по поддельным документам. Общая стоимость нелегальной продукции превысила 5,2 млн рублей.

Фигурантов осудили по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт продукции без маркировки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Как сообщили Fishnews в объединенной пресс-службе судов республики, с января по февраль прошлого года мужчины скупали рыбопродукцию без маркировки в поселениях Булунского района.

Чтобы создать видимость легальности транспортировки, фигуранты заказали у третьего лица фальшивые ветеринарные свидетельства. В феврале 2024 г. мужчины погрузили рыбу в КамАЗ и перевезли из поселка Тикси в Якутск.

Осужденные признали вину и искренне раскаялись. Суд назначил им наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей каждому и конфисковал грузовик. Приговор в законную силу не вступил.

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