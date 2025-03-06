Колыма оказалась самым «богатым» регионом для рыбаков

Средняя оплата труда в рыболовстве по итогам прошлого года увеличилась на 7,5% по сравнению с 2023 г. и составила 175,4 тыс. рублей. Среди регионов по этому показателю лидирует Магаданская область.

Данные Росстата по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате за 2023-2024 гг. проанализировала Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота.

Средняя оплата труда в рыболовстве вдвое превышает средний уровень заработных плат по российской экономике в целом (88 тыс. рублей) и почти в три раза выше средней оплаты труда по укрупненному направлению «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (63,6 тыс. рублей), рассказали Fishnews в пресс-службе АСРФ.

Отраслевое объединение обратило внимание, что оплата труда в рыбопереработке существенно превышает заработную плату в переработке мяса и овощей.

Так, средняя зарплата занятых в направлении «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» в 2024 г. составила 90,1 тыс. рублей, в направлении «Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции» — 68,5 тыс. рублей, «Переработка и консервирование фруктов и овощей» — 62,4 тыс. рублей.

Рыболовство остается драйвером роста доходов населения в прибрежных регионах. В каждом из топ-10 субъектов Федерации оплата труда в этой сфере заметно превышает среднюю (в 1,3-3,2 раза).

Самый высокий уровень зарплат по итогам 2024 г. — в Магаданской области (262,7 тыс. рублей). В первой десятке по этому показателю также Мурманская область, Карелия, Хабаровский край, Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Калининградская область, Сахалинская область, Архангельская область (кроме НАО) и Приморский край.

Оплата труда в рыболовстве стабильно одна из самых высоких среди отраслей российской экономики на протяжении всего периода, по которому отражены данные в Росстате (с 2017 г.), подчеркнули в АСРФ. В структуре расходов на производство рыбной продукции оплата труда занимает пятую часть.

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