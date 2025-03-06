Бурятский браконьер поплатился за омулевую рыбалку

В Республике Бурятия судебные приставы взыскали с жителя Кабанского района ущерб за нелегальную рыбалку — более 152 тыс. рублей. Для этого на банковский счет браконьера был наложен арест.

Незаконный промысел мужчина вел на участке реки Селенга. При помощи сетей он выловил 21 байкальского омуля, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального УФССП.

Фигуранта признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» и «в» части 1 статьи 256 УК РФ (нелегальная добыча водных биоресурсов с применением самоходного плавсредства в местах нереста или на миграционных путях к ним с причинением крупного ущерба).

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 200 часов обязательных работ. Кроме того, мужчину обязали возместить нанесенный ущерб. Исполнить судебное решение удалось благодаря аресту банковских счетов, с которых списали средства.

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