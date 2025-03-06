ВНИРО делится новостями рыбохозяйственной науки Китая

Центр российско-китайского сотрудничества ВНИРО опубликовал дайджест новостей рыбного хозяйства и рыбохозяйственной науки Китая за декабрь-февраль. Публикации рассказывают о результатах в сфере исследования океана, в аквакультуре, о тенденциях рыбного потребления.

Дайджест новостей рыбного хозяйства и рыбохозяйственной науки Китая опубликован на сайте Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В подборке, которая, как сообщили в пресс-службе института, готовится ежемесячно, большое внимание уделено разработкам в сфере аквакультуры: например, рассказывается о выведении бескостного карпа, о новом биоугле для удаления антибиотика энрофлоксацина из воды в рыбохозяйственных системах, передает корреспондент Fishnews.

Также в дайджест включена информация о тенденциях потребления рыбы в Китае, о разработках по повышению качества сушеной рыбной продукции, об исследованиях течений и другие новости рыбного хозяйства КНР.

Напомним, что российская отраслевая наука развивает сотрудничество с китайскими учеными. Весной 2024 г. состоялся самый масштабный за всю современную историю ВНИРО визит делегации института в Китай.

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