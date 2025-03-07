Регулятор обновит порядок оформления судов в портах

Правительство перевыпустит правила оформления рыбопромысловых судов, уловов и продукции рыболовства в морских портах. Срок действия нынешнего регламента истекает 1 сентября 2025 г.

Проект постановления правительства «Об оформлении судов рыбопромыслового флота, уловов водных биологических ресурсов и произведенной из них рыбной продукции, а также осуществлении государственного контроля (надзора) в морских портах в Российской Федерации» до 20 марта проходит процедуру общественного обсуждения.

Как сообщает корреспондент Fishnews, новые правила придут на смену порядку оформления судов, утвержденному постановлением правительства от 19 марта 2008 г. № 184, поскольку срок его действия заканчивается 1 сентября 2025 г.

Правила определяют порядок оформления захода и выхода судов в морские порты, ввоза и вывоза уловов и рыбной продукции, а также регламентируют работу госорганов, осуществляющих в том числе портовый, пограничный, таможенный и ветеринарный контроль. В проекте постановления сохранена норма о максимальной продолжительности контрольных мероприятий — они не могут превышать трех часов.

Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 г. и будут действовать до 1 сентября 2031 г.

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