Рыбакам готовят новый формат выдачи разрешений

Росрыболовство и ЦСМС занимаются переводом оформления разрешений на добычу в проактивный формат. Это должно ускорить и упростить работу.

«В этом году мы по инициативе аналитического центра при правительстве планируем реализовать функцию проактивной выдачи разрешений, — рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Андрей Яковлев на круглом столе «Цифровизация сельского хозяйства» в Совете Федерации. — То есть с той поры, как наступит право у пользователя, ему будет приходить уведомление на ЕПГУ, и нажатием одной кнопки в течение одних суток он сможет получить разрешение».

Как сообщает корреспондент Fishnews, замглавы Росрыболовства остановился и на других направлениях цифровизации. Так, информационно-вычислительная система «Квоты добычи водных биоресурсов» позволяет в автоматизированном режиме формировать расчеты по распределению общего допустимого улова по видам квот, обеспечивает подготовку проектов приказов, аналитических отчетов и других документов.

Благодаря работе электронной системы исполнения госуслуг Росрыболовства (СИГУР), систем «Разрешения» и «Квоты» распределение долей квот по видам рыболовства, по пользователям, а также выдача разрешений были полностью переведены в цифровой формат, отметили в ведомстве.

«Электронные разрешения поступают по электронным каналам связи на суда рыбопромыслового флота в режиме реального времени, сразу после подписания в территориальных управлениях», — сообщил Андрей Яковлев.

Напомним, что государство планирует перевод в проактивный режим выдачи и продления различных видов разрешений. Проактивный формат оформления разрешений на вылов позволит сократить сроки получения документов для рыбаков, отмечали в ВАРПЭ.

Читайте также: Выдача сертификатов происхождения переходит на «электронку»

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews