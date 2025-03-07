Возможности и вызовы: в Женеве прошел Форум ООН по океану

Делегация России приняла участие в Форуме ООН по океану. Морская экономика стремительно развивается, но есть целый ряд серьезных проблем, отмечают эксперты Организации Объединенных Наций.

Сектор мировой экономики, связанный с использованием океана, стремительно развивается: с 1995 г. его объемы увеличились в 2,5 раза, тогда как объемы глобальной экономики — в 1,9 раза.

В 2023 г. экспорт товаров и услуг, связанных с океаном, достиг рекордных 2,2 трлн долларов, что свидетельствует о восстановлении после пандемии COVID-19, рассказали Fishnews в центре новостей ООН.

Особенно быстро расширяется торговля между странами Глобального Юга: экспорт первичной рыбной продукции с 2021 по 2023 гг. вырос на 43% (до 19 млрд долларов), а переработанной – на 89% (до 23 млрд долларов).

Однако этот сектор сталкивается с серьезными проблемами. 2024 г. стал рекордным по температуре морской воды, доиндустриальный показатель был превышен на 1,55 градуса Цельсия. Повышение уровня моря угрожает прибрежной инфраструктуре и судоходным маршрутам.

При этом «морская экономика» не получает достаточного финансирования, а средства часто инвестируются в неэкологичные методы рыболовства, что угрожает морскому биоразнообразию, отметили в центре.

Участие в Форуме ООН по океану приняла и делегация Минприроды России. Спикерами форума стали представители 80 государств, а также ряда международных организаций. На его сессиях участники рассмотрели вопросы планирования и управления океанами, торговли морскими ресурсами, «синей экономики» и действий по адаптации к изменениям климата, а также привлечения финансирования для достижения целей.

Кроме того, сформирован список политических рекомендаций форума для их дальнейшего рассмотрения на третьей Конференции ООН по океанам, которая состоится в июне 2025 г. в Ницце (Италия), сообщили в пресс-службе российского ведомства.

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